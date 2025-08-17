Ciudad Juárez.– Conductores que buscan obtener su engomado ecológico realizaron filas de más de tres horas para poder adquirirlo, ya que a partir de mañana iniciarán las multas, cuyo monto asciende a 2 mil 262 pesos.

Los automovilistas formaron kilométricas filas al exterior del Centro de Verificación Vehicular Autorizado número XI, ubicado en la avenida De las Torres y José Reyes Estrada.

De acuerdo con personal del lugar, la revisión tarda menos de 10 minutos por vehículo; sin embargo, la alta afluencia de solicitantes ha provocado que los tiempos de espera se extiendan considerablemente.

Ante la gran demanda, el centro decidió abrir también este domingo, pese a que normalmente opera de lunes a sábado, en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Minutos antes de concluir el horario extendido de atención, aún permanecían más de 20 vehículos en espera de realizar el trámite para obtener el engomado ecológico.