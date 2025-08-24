Ciudad Juárez.- Largas filas con espera de aproximadamente 40 minutos fueron reportadas la tarde de este domingo en el punto de revisión Precos.

Viajeros cuyo destino es la ciudad fronteriza reportaron la tardanza en las revisiones del retén militar.

Calcularon que las filas de vehículos que circulaban por la carretera Ahumada-Juárez ascendía a los tres kilómetros.

Enese punto, las revisiones son exhaustivas por parte de los elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional.