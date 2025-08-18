Festival 'Juárez en la Juárez' reúne a más de 20 mil asistentes

Ciudad Juárez.- Más de 20 mil fronterizos se dieron cita en el centro de la ciudad para disfrutar del festival “Juárez en la Juárez: Amor Eterno”, el cual se llevó a cabo con saldo blanco.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar destacó la importancia de continuar con este tipo de eventos, ya que generan turismo y ayudan a recuperar tradiciones en vialidades emblemáticas de la ciudad.

Asimismo, señaló que es necesario que los empresarios locales se sumen a estas iniciativas, lo que permitiría realizarlas con mayor frecuencia.

“Estoy tratando de animar a los empresarios para que hagan lo propio. Nosotros ponemos algo de recursos e infraestructura; no lo podemos hacer permanentemente, pero sería bueno que ellos también se organizaran y, con el apoyo del Municipio, siguieran cerrando la Juárez”, explicó.

El edil resaltó que, con la colaboración del sector empresarial, este evento podría replicarse cada viernes y sábado, atrayendo no solo a juarenses, sino también a visitantes de El Paso, Texas, y Las Cruces, Nuevo México.