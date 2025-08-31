Ciudad Juárez.- El Festival Futariblossom 2025 se prepara para una edición especial que se llevará a cabo en el Centro Cultural Paso del Norte el próximo sábado 6 de septiembre.

Este evento gratuito estará dedicado a los videojuegos y contará con invitados especiale, cosplay, música y cultura geek, ofreciendo concursos, torneos, talleres y espectáculos para toda la familia.

Con entrada libre y un ambiente de creatividad y diversión, Futariblossom promete convertirse en una de las celebraciones más esperadas del año en Ciudad Juárez.