Fernanda ‘Pianola’ Garza: El arte en las venas

Ciudad Juárez.– Debo contarles algo que me sucedió hace poco más de un año, cuando al visitar las instalaciones del Museo de Arte de la Ciudad, caminaba apresuradamente atravesando la exposición que ahí se presentaba, mientras me dirigía a una reunión al fondo de la sala. Mi mirada se clavó en un pequeño marco amarillo vibrante que enmarcaba una obra en tres dimensiones de una mujer para da al frente de una ventana por la que se vislumbra el cielo, pero dentro de la habitación decenas de pequeñas nubes en varias profundidades la rodean, mientras su corazón pende de una de ellas, con un suave movimiento causa do por el aire. Me enamoré de esa creación firmada por una artista llamada “Pianola”; le tomé una foto y la compartí en redes, hablando de mi deseo de tenerla. Ese mismo día, una amiga me llamó para decirme que conocía a la artista, que si quería, podía presentármela. Un par de semanas después, en otra exposición, el pequeño marco amarillo y yo nos volvimos a encontrar, “Pianola” no estaba presente, pero una etiqueta a un costado de la obra indicaba que estaba a la venta. Desde ese día, me observa escribir colgada en un muro a mi costado y yo me pierdo de vez en cuando en ella, descubriendo más detalles. Lo siguiente era reunirme con quien ahora sé que se llama Fernanda Garza y saber quién es esa mujer cuya inspiración me enamoró.

“‘Pianola’ es un apodo que me dio mi exesposo, cuando comencé a realizar mis primeros cuadros busqué el anonimato y ese nombre fue la solución”, yo me había creado al menos media docena de posibles explicaciones para ese nombre artístico y ninguna se acercó a la realidad, pero ¿por qué una artista querría ser anónima? “Antes era muy extrovertida, aunque me costaba hablar con otras personas, pero al casarme perdí mi habilidad social”.

“Fui una niña muy consentida, una ‘niña de abuelos’, cinco días a la semana los pasaba en casa de mis ‘titos’, ahí estaban mis tías, a las que veía como hermanas. Fuimos una familia muégano y ahí todas son artistas: mi mamá pinta, una tía baila, otra canta y hace música, otra es fotógrafa y como yo siempre fui muy hiperactiva, me involucraban en sus actividades. Aunque siempre dibujé, no pensaba en dedicarme a ello, primero quise estudiar arquitectura y después, leyes”.

“Pero me embaracé a los 17 años y me casé a los 18, con mi primer hijo quería ser mamá presente, porque, aunque era alocada, siempre fui responsable. Al tomar la decisión de ser madre al 100 por ciento, mis amigas dejaron de hablarme y como estaba en una escuela católica, el entorno me aisló, ya que consideraban que era una mala influencia para mis amigas y compañeras”.

Madre y artista

“Al ser mamá de tiempo completo, vi vía encerrada con mi chamaco y para no sacarme los ojos de aburrimiento, empecé a pintar murales en toda la casa. Mi exesposo era coreógrafo, por lo que pasaba mucho tiempo sola, y aunque no soy niñera, me volví a embarazar a los 21, así que seguí en cerrada y pintando. Tiempo después aprendí a manejar e hice una amiga nueva, una trabajadora social que me visitaba de vez en cuando. En una ocasión vio mis cuadernos de dibujos y se los llevó, a los meses llegó y me entregó dinero, al ver mi cara de interrogatorio, simplemente me dijo: ‘vendí tus dibujos’. Fue entonces empecé a ver el arte ya no como un desestrés, sino como un trabajo, pero confieso que fue difícil entenderlo, me costaba mucho poner un precio a mis creaciones, pero así fue como, a partir de 2012, tras 10 años de hacerlo sin cobrar, empecé a hacerlo”.

'Los ojos son los que dicen cómo se sienten las personas. Pinto más sentimientos que personas. Me impresiona saber que mi obra ha viajado y está no solo en El Paso, se encuentra en la India, Bélgica, Francia y Turquía' / Cortesía

“Empecé a ir a bazares de manera anónima y vendía mis ‘pianolas’, que son pequeñas piezas en las que el cliente me manda sus fotos y con ellas personalizo separadores, cuadros, carteras, cuadernos, llaveros, pueden ser imágenes de personas o masco tas, y como solo levantaba pedidos por internet, nadie sabía quién era yo en realidad”.

“Cuando mis hijos entraron a la escuela y ante la ola de agresiones físicas y de otras índoles que sufrían los niños en esos espacios, me pasaba el día con ellos. Ahí comencé a socializar de nuevo y entendí la necesidad de ser autosuficiente. Fue hasta ese momento que ‘Pianola’ se convierte en mí y me atreví a declarar pública mente ‘¡Yo soy Pianola!’”

“En 2018 comencé a llevar mi arte al ‘Bazar del Monu’, ahí conozco a personas que me contactan con Verónica Rico, quien me ofrece exponer por vez primera. Le llevé tres cuadros que pinté en una semana, esa exposición fue en la Sala de Arte Germán Valdez “Tin Tan”, a partir de eso empecé a conectarme con personas de este medio”.

“En cuanto a mi inspiración, yo siento que no tengo talento, pero tengo terquedad ¡Le batallo! Ahora me especializo en rostros, porque quiero pintar a mi papá. He hecho varios intentos, pero aún no consigo la esencia que busco. Los ojos son los que dicen cómo se sienten las personas. Pinto más sentimientos que personas. Me impresiona saber que mi obra ha viajado y está no solo en El Paso, se encuentra en la India, Bélgica, Francia y Turquía”.

“Para una exposición que celebraba los 60 años del INBA, me pidieron que realizara obra y no quería pintar, así nacieron mis cuadros en dimensiones, de los cuales solo hice 31”. Entre ellos, el que les comenté al inicio de este texto. “Ahora trabajo en una exposición llamada Traffic Art, en El Paso, que trata sobre la percepción, sobre los filtros con que vemos las cosas”

Nuevos horizontes

“Al terminar, quiero descansar un poco, aprender cosas nuevas, dejar de hacer lo mismo. Quiero alejarme de la presión de las exposiciones, pero no puedo dejar de crear, aunque sea algo pequeño, si no hago algo, creo que es un día perdido. Mis hijos quieren estudiar arquitectura y diseño digital, así que quizá la carpintería y la pintura no pasarán a otra generación”.

“Pianola” cuenta con un espacio propio donde muestra y vende sus piezas de manera permanente. Le cuestiono sobre el nacimiento de este lugar: “Politeca Pop, está sobre la Pa seo Triunfo de la República, donde se ubicaban los Camiones Chihuahuenses, cuando estos desaparecieron, en la repartición de las propiedades, a mi familia le tocó ese espacio y mi papá, que era carpintero, al recibir el terreno puso ahí su negocio. La Politeca Pop nace en la pandemia de chiripazo, cuando mi papá enfermó yo le entré al quite con el trabajo y al morir me quedé con su carpintería. La pandemia me trajo mucho trabajo y en ese tiempo apoyé a varias amigas em prendedoras a las que les ofrecía mi espacio para entregar su mercancía. Varias personas me pedían que abriera un lugar y cuando se dio el tiempo abrí mi propio espacio junto con Citlali Treviño Parra y Pamela Delgado, todo ha sido muy divertido”.

En cuanto a su visión de la creación artística en esta frontera, afirma: “Los grupos de arte en la ciudad están frac turados, los artistas no quieren llegar a las calles, somos una ciudad de paso, la gente no va a los museos”. Y quiero usar este punto de vista de Fernanda para invitarlos a acercarse a los espacios que contienen arte, sean los que sean, y se permitan enamorarse de alguna pieza, tal como me sucedió a mí con mi hermosa Pianola de marco amarillo.