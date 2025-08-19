Ciudad Juárez.– En beneficio de las familias juarenses, el Gobierno del Estado llevará a cabo una Feria de Salud que ofrecerá más de 18 servicios gratuitos, además de módulos para el registro al servicio médico gratuito Medí Chihuahua.

El representante de la gobernadora, Carlos Ortiz Villegas, informó que esta campaña se realizará los días sábados, una vez al mes, con el fin de ampliar el alcance del programa de salud estatal.

La primera jornada se llevará a cabo el 30 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con la participación de distintas especialidades médicas para ofrecer desde revisiones generales hasta canalización con médicos especialistas.

De acuerdo con el doctor Rogelio Covarrubias, director del Distrito de Salud II Juárez, algunos de los servicios disponibles serán:

Consulta médica general

Prevención de enfermedades cardiometabólicas

Orientación en nutrición

Promoción de la salud

Vacunación

Orientación en salud mental

Prevención de adicciones

Prevención de violencia familiar

Atención a micobacteriosis

Detección de cáncer infantil

Envejecimiento saludable

Educación sexual para adolescentes

La estrategia busca reforzar la prevención, por lo que se instalarán cinco camiones-consultorio que ofrecerán pruebas de papanicolaou, mastografías, detección de VIH y servicios dentales.

Además, para incluir a todos los integrantes de la familia, se contará con un módulo de la Jefatura de Vectores y Zoonosis, que aplicará vacunación antirrábica para perros y gatos.