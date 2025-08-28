Ciudad Juárez.- Los perros y gatos también son parte de la familia, por lo que la Feria de la Salud que organiza el Gobierno del Estado contará con un módulo de vacunación para protegerlos contra la rabia.

Carlos Ortiz Villegas, representante de la gobernadora en Juárez, informó que la Feria de Salud será una oportunidad para acercar a los juarenses a todos los servicios de salud del Estado, con módulos de inscripción al servicio de Medí Chihuahua.

El doctor Rogelio Covarrubias, director de salud en la región Juárez, indicó que el departamento de Vectores y Zoonosis pondrá a disposición de la población vacunas antirrábicas de forma gratuita.

El biológico se podrá aplicar tanto a gatos como a perros, que deben tener al menos un mes de edad. Entre las recomendaciones que ha emitido el sector salud en otras convocatorias se encuentra que las mascotas vayan con correa o transportadora para facilitar la atención en entornos donde habrá otros ejemplares.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 30 de agosto, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las oficinas del Gobierno del Estado en la colonia Mezquital, ubicadas en la avenida Mezquital y Almendro.