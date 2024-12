Felices fiestas no tenemos nosotros: familiares de desaparecidos

Ciudad Juárez.- Con una manifestación pacífica que bloqueó el uso de dos carriles del Puente Internacional Paso del Norte (Santa Fe), familiares de personas desaparecidas expresaron que, las “felices fiestas” del fin de año no existen para ellos, pues no hay resultados en las investigaciones para localizar a sus seres queridos.

En el acto de protesta contra la falta de resultados en los procesos de investigación de personas ausentes participaron la señora María Luisa Flores, madre de Rubí Luna Flores, quien desapareció el 21 de septiembre en la colonia Colinas del Norte en Ciudad Juárez.

Estuvo la señora María de la Luz Cortez esposa de Héctor Javier Ruiz Hernández, quien desapareció en agosto del 2023 de forma repentina, pues él no estaba cuando ella regresó a su casa.

“Felices fiestas navideñas, no tenemos nosotros. Necesitamos su apoyo, por favor”, dijo María de la Luz.

Manifestó sentirse preocupada por las acciones ha las que han recurrido como familias, pero de no hacerlo, dijo que ya no saben a dónde acudir para que se les preste atención y se continúe la búsqueda de sus familiares con resultados.

“Son investigadores que nosotros como familiares tememos, porque ahorita estamos aquí, pero no sabemos si el día de mañana haya algo en contra de nosotros por estar en estas manifestaciones. Por eso el apoyo que se le pide tanto a gobierno, ciudadanos, a todos, que nos apoyen, porque no nada más somos nosotros, pero por miedo no se acercan”, expresó.

En la movilización, también estuvo el señor Jose Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, quien lleva 15 años de desaparición desde mayo de 2009. El hombre se ha convertido en activista y acompañante de distintas familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en esta frontera.