Federación debe intervenir en ordenamiento de policía: Ortiz Villegas

Ciudad Juárez.– Ante los recientes casos en los que se han abierto investigaciones por prácticas de elementos de la Policía Municipal, el representante del Gobierno del Estado en Juárez, Carlos Ortiz Villegas, hizo un llamado para que la Federación intervenga en esta frontera y ordene a los cuerpos de seguridad.

El representante estatal señaló que se requieren acciones específicas, más allá de la simple presencia de la Guardia Nacional en la ciudad.

“Realmente no vemos una estrategia en Juárez que revise los protocolos de los mandos policiacos. Hacemos un llamado para que la Federación venga y asuma el papel que le corresponde”, expresó Ortiz Villegas.

Respecto a los hechos ocurridos esta semana, donde dos policías municipales fueron asesinados mientras se encontraban francos, reflexionó sobre el impacto en la comunidad.

“Es un tema que lamentamos todos, que estén ocurriendo este tipo de situaciones de violencia en la ciudad. La pérdida de vidas siempre es algo trágico y lamentable”, indicó.

Afirmó que, desde el Gobierno del Estado, se trabaja al interior de las corporaciones para revisar los protocolos de contratación de los integrantes de las fuerzas policiacas.