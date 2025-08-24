Ciudad Juárez. – Con la intención de seguir recordando a uno de los artistas que logró poner el nombre de esta frontera en alto a nivel mundial, el equipo del museo de Juan Gabriel, municipio y seguidores del ´Divo de Juárez´ realizan una gran fiesta en el jardín del que fue su hogar.

El cantante, compositor y actor mexicano Alberto Aguilera Valadez, es considerado uno de los artistas con mayor éxito en América Latina, por lo que en su casa en esta ciudad se realizará ´Admirador de mis admiradores´, exposición de fans y escenario musical.

Juan Gabriel, logró cantar en los más grandes escenarios de México y el mundo por lo que sus seguidores continúan recordando en cada paso de su trayectoria con amor y nostalgia.

“Recordar es volver a vivir, el michoacano de nacimiento y juarense de corazón logró obtener el cariño, respeto y admiración de sus seguidores, Juan Gabriel caminó por años en las calles de esta frontera, teniendo la oportunidad de enaltecer, el arte, cultura y música de la ciudad y es cómo podemos agradecerle y seguirlo recordando”, mencionó Griselda, fiel seguidora de quien fuera el Divo de Juárez.

A partir de las 12:00 del mediodía y hasta las 6:00 de la tarde los seguidores de antaño, pondrán en exhibición todo tipo de artículos relacionados con las presentaciones de Juan Gabriel, boletos de algún concierto, discográfica, autógrafos, fotografías, prendas y hasta dedicatorias.

Para conocer el programa completo de este domingo 24 de agosto y los demás días, los interesados pueden consultar la página ´Juárez Juangabrielisimo´.