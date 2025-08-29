Ciudad Juárez.- Decenas de familias que se han unido al colectivo “Justicia para Nuestros Deudos” se manifestaron el viernes al exterior de la funeraria Milagros en la avenida Manuel J. Coutier para señalar corrupción al supuestamente haber canalizado a cremación los cuerpos de personas fallecidas y el riesgo de que hayan sido encontrados entre los 386 cadáveres ubicados en el crematorio Plenitud.

Entre el dolor, la angustia y la incertidumbre, las familias han realizado un peregrinar entre oficinas de gobierno, la Fiscalía General del Estado (FGE), el Servicio Médico Forense (Semefo) y las funerarias donde contrataron servicios para corroborar cómo fue el trato a sus seres queridos fallecidos.

El jueves 26 de junio, se reportó el hallazgo de cuerpos no incinerados en las instalaciones del crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, al sur de la ciudad.

A más de dos meses, la FGE ha informado la identificación de 53 de los 386 cuerpos localizados en condiciones que no corresponden al trato establecido por la Ley de Salud del Estado en los procesos de cremación; aplicados, y en un espacio sin las instalaciones de conservación.

Los testimonios de las familias han permitido identificar por lo menos siete funerarias de la ciudad en las que se contrataron servicios de cremación y los cuerpos de las personas fueron presuntamente, canalizados al sitio de incineración que se encuentra bajo investigación con dos personas detenidas.

Las familias afectadas pronunciaron consignas en las que señalaron de corrupción a las funerarias:

- Milagros.

- Del Carmen.

- Latinoamericana.

- Protecto Deco.

- Paraíso (Hoy Amor Eterno).

- Luz Divina.

- Camino al Cielo.

Entre las solicitudes realizadas a la autoridad, se encuentra agilizar el proceso de documentación de la ropa y pertenencias de sus seres queridos, Para poder revisar la base de datos, la que les han informado aún no está completa.