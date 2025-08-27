Ciudad Juárez.– La mañana de este miércoles, familias juarenses realizaron una protesta pacífica en la explanada de Ciudad Judicial, en la colonia Toribio Ortega, para exigir justicia ante los casos de abuso sexual contra niños y niñas registrados en distintas guarderías de la ciudad.

Las y los manifestantes denunciaron la lentitud en el esclarecimiento de los hechos y la impunidad generada por audiencias absueltas en gestiones anteriores.

Con pancartas y consignas, señalaron que los menores afectados no pueden alzar la voz, por lo que corresponde a madres, padres y a la comunidad exigir castigo a los responsables.

La protesta se llevó a cabo de 8:00 a 10:00 de la mañana, frente a los juzgados.