Ciudad Juárez.– La mañana de este miércoles, familias juarenses realizaron una protesta pacífica en la explanada de Ciudad Judicial, en la colonia Toribio Ortega, para exigir justicia ante los casos de abuso sexual contra niños y niñas registrados en distintas guarderías de la ciudad.

Las y los manifestantes denunciaron la lentitud en el esclarecimiento de los hechos y la impunidad generada por audiencias absueltas en gestiones anteriores.

Con pancartas y consignas, señalaron que los menores afectados no pueden alzar la voz, por lo que corresponde a madres, padres y a la comunidad exigir castigo a los responsables.

La protesta se llevó a cabo de 8:00 a 10:00 de la mañana, frente a los juzgados.

Compartir:
Tal vez te interese
Rechazan apelación de fiscalía que busca investigar a periodistas en Guatemala
Internacional Rechazan apelación de fiscalía que busca investigar a periodistas en Guatemala
Golpe al crimen organizado en Chile: drogas, armas y restos humanos
Internacional Golpe al crimen organizado en Chile: drogas, armas y restos humanos
Publicidad
Enlaces patrocinados