Familias protestan con bolsas de basura frente a Coespris

Ciudad Juárez.– En un acto simbólico y de protesta pacífica realizado por familias que contrataron servicios funerarios, los cuales debieron ser procesados en el crematorio Plenitud, dejaron hoy bolsas de basura frente a las oficinas del Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris).

Las familias son parte del movimiento “Por la Dignidad”, quienes exigen a las autoridades se esclarezca la situación, se identifiquen los restos ubicados en las instalaciones del crematorio ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, que se garantice la no repetición, se deslinden responsabilidades dentro de la dependencia estatal para que se sancione y despida a quienes hayan sido omisos.

Así lo explicó a Netnoticias la señora Alba Rodriguez, quien lleva el proceso de espera para saber si los restos de su padre se encuentran entre los cerca de 400 cuerpos que la fiscalía encontró, recuperó y resguardó.

"Desde hace cinco años están haciendo esto (las funerarias y el crematorio) porque no hacen bien su trabajo (Coespris); la señorita dice que tiene 352 giros a su cargo, entre ellos las funerarias. Que ellos como nosotros son seres humanos y se equivocan. Pero ¿seis años sin poder hacer bien su trabajo?", dijo la señora Rodríguez.

Afirmó que en la reunión con el personal de Coespris que les atendió en las oficinas cuando acudieron a protestar, les dijeron que no hay motivos para dejar su cargo aún con las irregularidades recientemente detectadas en funerarias y el crematorio.

“Se le comentó que si había pensado en renunciar a su empleo y ella dijo que no porque ella está haciendo bien su trabajo, cuando sabemos que no es verdad. Si no se pudo hacer cargo de una funeraria, ¿cree que con los otros 356 giros lo va a hacer?”, dijo la señora Rodríguez.

El grupo de familias cuenta con casos de personas fallecidas tanto en 2021 como en 2022, por lo que afirmaron temen por el resultado, pero manifestaron que esperan que sus familiares estén entre los cuerpos encontrados por Coespris y la Fiscalía, porque si no, la incertidumbre será mayor al no saber dónde quedaron y no poder comprobar que el contenido de sus urnas sean o no las cenizas de sus seres queridos.