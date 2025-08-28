Ciudad Juárez. - Una misa en el Santuario de San Lorenzo se realizó en honor al noveno aniversario luctuoso de Alberto Aguilera Valadez, reconocido en el mundo artístico como Juan Gabriel.

Amigos, familiares y seguidores del cantautor, recordaron cómo es que el “Divo de Juárez” dejó bellos momentos y recuerdos durante sus 66 años de vida.

Jean Aguilera, hijo menor del cantante, estuvo en la primera fila del santuario, quien con ojos llorosos y la voz entrecortada, comentó cómo es recordar el momento en que se le da la noticia de que su padre había fallecido.

“Para mí, recordar esta fecha es difícil, pero al llegar a Juárez, ver como sus seguidores están en todas las actividades que hacen para recordar a mi papá, me hace sentir mejor y compruebo que Alberto Aguilera trabajó mucho para tener el amor de hasta quienes no lo conocían”, detalló Jean.

Con el mariachi Luz de Luna, el presbítero Alfredo Abdo Rohana dirigió unas palabras resaltando que Alberto Aguilera se adelantó en el camino, pero que Juan Gabriel sigue vivo a través de sus canciones.

Entre los seguidores presentes se encontraban visitantes de otros estados y Catalina, originaria de Perú, quien detalla que para ella Juan Gabriel solo acudió unas cuantas ocasiones a su país, pero siempre se mostró atento, cariñoso y respetuoso con su público.

Por otra parte, Judith González, también se encontraba entre el los asistentes, recordando cómo fueron sus años a lado de su jefe ´Juan Gabriel´ pues se encargaba de tener lista cada una de las habitaciones de hotel a donde llegaría el Divo en cualquier parte del mundo, sábanas, almohadas, aromas, comidas y bebidas tenían que ser cuidadosamente acomodadas para el intérprete de Juárez es el Número Uno.