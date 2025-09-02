Familiares reconocen a víctima encobijada en Juárez

Ciudad Juárez.- El cadáver de un hombre envuelto en cobijas fue localizado la tarde de este martes dentro de una camioneta TrailBlazer gris sin placas, en el cruce de Juan Escutia y Valle de Tena, en la zona de El Sauzal.

Al lugar acudieron familiares de la víctima, quienes lo identificaron en medio de una escena marcada por la presencia de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPE), quienes aseguraron el área para permitir el trabajo de las autoridades investigadoras.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinarán las causas de la muerte, aunque trascendió que presentaba huellas de violencia.

Con este hecho suman ya cinco homicidios cometidos durante este martes en Ciudad Juárez y ocho en los primeros días de septiembre, reflejando un inicio de mes violento en la frontera.