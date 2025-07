Ciudad Juárez.- Ante la postura de la funeraria Latinoamericana que se ha deslindado de cualquier responsabilidad por el contenido que se entregó en las urnas a las familias que contrataron servicios y que sus seres queridos habrían sido enviados al crematorio Plenitud, las familias afectadas continúan manifestándose para exigir resultados en la investigación.

Con una pancarta en mano al exterior de la Guarnición de la Guardia Nacional en donde se congregaron autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, la manifestante a quien identificaremos como B , por la solicitud de resguardar su identidad, sostenía una pancarta en la que mostraba una fotografía y la pregunta “¿dónde está mi padre?”.

En entrevista dijo que luego de enterarse de los nombres de las funerarias relacionadas con el crematorio Plenitud acudió a las instalaciones donde contrató servicios años atrás y ante la falta de respuesta y responsabilidad de la empresa, ella ha hecho el seguimiento con la fiscalía de quienes aún espera información si su padre está o no, entre los restos.

“Mi papá falleció el 9 de febrero del 2022, la funeraria que estuvo a cargo fue Latinoamericana; yo acudí a la funeraria latinoamericana, en cuanto supe que estaba involucrada, pero muy déspotamente quien no se quiso identificar nos dijo que ellos no tenían ninguna responsabilidad, que ellos habían entregado las cenizas que él mismo crematorio les había entregado a ellos”, dijo frustrada por la respuesta recibida en la que se deslindan sin dar respuesta sobre el paradero del cuerpo de su padre.

Afirmó que en los primeros días y lo que se reveló la situación acudió a la fiscalía siendo de las primeras familias que interpuso una queja, denuncia y solicitud de información, en donde presentó todos los datos de la contratación del servicio y fotografías de su padre.

“Nos recibieron por parte del centro de atención a víctimas, dejamos las señas particulares, los documentos propios. Los recibieron y prácticamente nos dijeron ‘hay que esperar’”, señaló la afectada.

Desde la última semana del mes de junio, no ha recibido nueva información por parte de las autoridades de investigación, sin embargo, declaró que ha participado en las manifestaciones organizadas por familiares para mantener la exigencia a las autoridades de investigación para que especifiquen la responsabilidad y las omisiones que permitieron que cerca de 400 cuerpos de personas fallecidas fueran tratados sin los cuidados y la dignidad correspondiente.

El caso del papá de la señora B, dijo que a ella le representa un duelo a un abierto, el cual es difícil procesar por la incertidumbre de qué podrían no conservar las cenizas de su ser querido en el nicho familiar.

“Él ya estaba enfermo a causa de la vacuna de la influenza y el covid, él era diabético e hipertenso, entonces la afectó la vacuna y fue un infarto fulminante. De hecho falleció en mis brazos”, dijo al retomar el dolor de la pérdida.

Dijo que se movilizó junto a otras familias afectadas al exterior del inmueble, en donde sabía que estarían autoridades para recordarles que las familias están en espera de resultados e información.

“Lo que me mantiene en pie es encontrar el cuerpo de mi padre, y que ahora sí sea posible que él pueda descansar en paz. Yo no voy a descansar hasta que me digan si está o no está (entre los restos ubicados en el crematorio)”, aseguró la señora B.

“No porque esos cuerpos sean de personas ya fallecidas, no dejan de ser seres humanos, merecen el mismo respeto y digo que cualquier ser humano con vida”, dijo en exigencia de que la información se acelere y se otorgue información a las familias.