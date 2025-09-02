Ciudad Juárez. Familiares de los primos desaparecidos, quienes viajaban en una troca azul cielo, llegaron a la escena del crimen de dos encobijados.

El grupo de personas reveló haberse enterado del hallazgo de dos cuerpos en la colonia Fronteriza, por lo que se trasladaron desde la colonia El Granjero hasta el norponiente de la ciudad.

En el cruce de las calles Artículo 27 y Tijuana fueron tirados los cuerpos de dos hombres envueltos en una cobija naranja y otra rosa y con las manos cercenadas.

La familia de los ausentes habló con los elementos ministeriales y tras mostrarle las fotos descartaron de manera preliminar que las víctimas mortales se tratase de sus consanguíneos.

Los hombres identificados como Uziel Galaviz Aguiñaga y Christian Iván Reyes Aguiñaga desaparecieron la noche del domingo en el poblado de San Agustín, en el valle de Juárez.

La camioneta Ford F150 azul en la que se trasladaban fue asegurada la tarde del lunes el fraccionamiento Vistas de la Aurora.