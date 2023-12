Falta de regulación violenta a las trabajadoras sexuales

Ciudad Juárez.— En el mundo el 17 de diciembre de cada año, desde 2003, se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Violencia Contra las Trabajadora Sexuales. En Ciudad Juárez, organizaciones de la sociedad civil advierten que la falta de regulación para el ejercicio del oficio aumenta la vulnerabilidad ante las diferentes formas de violencia.

La fecha fue instaurada como efeméride por los crímenes violentos que ocurrieron en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, entre los años ochenta y noventa, cometidos por el delincuente que fue conocido como “El Asesino de Green River”, que ejerció violencias brutales asesinando a más de 40 trabajadoras sexuales con la meta de “matar al mayor número posible, con la finalidad de limpiar las calles”.

La violencia, de acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el uso deliberado de la fuerza física o el poder —ya sea contra uno mismo, contra otra persona, grupo o comunidad— que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos o transtornos del desarrollo.

Las personas trabajadoras sexuales (Persts) viven desde violencias, hasta discriminación, generada por estigmas y prejuicios, tanto morales, sociales y religiosos que pretenden ignorar que es una práctica de la que existen registros históricos que documentan la prostitución como oficio ente los años de 2400 a.C.

Pero ¿qué es el trabajo sexual? algunas fuentes lo definen como el proceso de ofrecer un acto sexual a cambio de dinero o bienes materiales.

La asociación civil Programa Compañeros A.C. lleva 37 años trabajando en Ciudad Juárez con personas trabajadora sexuales, mujeres; hombres; personas de la comunidad LGBT+; y migrantes. Por lo que en más de tres décadas han buscado brindar acompañamiento, distribución de insumos para el ejercicio de su oficio y pruebas para la detección de VIH.

El trabajo sexual es una dificultad, sin embargo, también llega a ser un beneficio para quien así lo decide. La directora apuntó que no se debe ignorar la diferencia entre el “trabajo sexual voluntario, consensuado”; y del intercambio sexual a cambio de dinero para comer; a cambio de la oportunidad de moverse a otra ciudad, cómo la frase que dice “las migrantes usan su cuerpo como pasaporte”. O a cambio de dinero para comprar drogas, que en ese caso es intercambio sexual.

Al analizar cuáles son los principales problemáticas que afectan a las mujeres trabajadoras sexuales, Ramos Rodríguez compartió que las más relevantes, en el caso de Ciudad Juárez y el trabajo que la asociación ha realizado, pueden clasificarse en dos grupos:

Testimonios

A través de la vinculación realizada por la asociación Programa Compañeros este medio pudo conversar con dos mujeres que ejercieron el trabajo sexual por diferentes motivos. Priorizando su seguridad y respetando la decisión de permanecer en el anonimato, se les identificará con otros nombres.

Martha tenía 17 años cuando inició en el trabajo sexual, en ese momento vivía con dependencia al consumo de drogas de las llamadas “duras”, al inyectarse heroína desde los 13 años de edad, por lo que la “necesidad” de no atravesar por el periodo de abstinencia en el consumo de las sustancias adictivas (la malilla), la hicieron adentrarse en este mundo.

Estuvo inmersa en ese entorno por más de 20 años, y fue un momento de quiebre, su tercer embarazo, el que la hizo alejarse del consumo y así, al no ser dependiente de una sustancia, poder dejar de ejercer el trabajo sexual. Durante ese tiempo, experimentó múltiples violencias.

“Tenía que hacer lo que me decían, con hombres que no (quería), pero no me importaba, lo que yo quería era para mí droga (...) Pero luego –después de haber salido de esos entornos–, cuando tuve problemas económicos intenté volver pero cuando ya no me drogaba fue muy difícil (ejercer el oficio)”, planteó.