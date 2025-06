Ciudad Juárez.– A más de una hora del inicio oficial de las votaciones del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación, varias casillas básicas reportan la falta de funcionarios, lo que ha impedido su apertura para la participación ciudadana.

La casilla básica número 1746, instalada en el Parque Central Poniente, cuenta únicamente con dos de los cinco funcionarios requeridos para iniciar operaciones, a pesar de que los ciudadanos capacitados previamente habían confirmado su asistencia.

Aunque algunos ciudadanos han acudido con la intención de votar, la casilla permanece cerrada, ya que no han podido integrarse más funcionarios debido a que los aspirantes deben pertenecer a la misma sección electoral para ser elegibles. Esta disposición garantiza que los votos sean recibidos y contados por vecinos de la misma comunidad.

El señor Fermín, de 82 años, explicó que no puede quedarse como funcionario de casilla porque tiene dificultades para ver con claridad, lo que le complicaría leer los nombres de los candidatos y verificar los folios en la entrega de boletas.

“Me habían dicho que aquí no, que tenía que ir hasta el Soriana, pero ya me dijeron que esta sí es mi casilla. Ahorita voy a la casa para traer a mi señora, que al cabo todavía no empiezan”,

compartió.

Al lugar también llegaron personas que buscaban una casilla especial, ya que su credencial para votar corresponde a otra ciudad o estado. Sin embargo, este año el Parque Central no cuenta con casillas especiales.

El INE instaló únicamente dos casillas especiales en Ciudad Juárez para esta jornada electoral:

Aeropuerto Internacional Abraham González, ubicado en la carretera Panamericana kilómetro 18.5

Ubicación

Módulo de Atención Ciudadana (MAC) 080251, en el bulevar Independencia 360, plaza comercial El Porvenir

Ubicación