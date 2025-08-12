Falso que se hayan dado de baja 120 agentes municipales: Alcalde

Ciudad Juarez.- El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar desmintió que en los recientes días se hayan dado de baja 120 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por supuestamente reprobar los exámenes de confianza, dijo que sí ha habido bajas, pero la cantidad no coincide.

Tras dos recientes hechos que han involucrado a policías municipales con el crimen organizado, el presidente municipal instruyó una mayor revisión al interior de la corporación, y aunque versiones han externado que van 120 agentes de la secretaría dados de baja por reprobar exámenes de confianza, se desmintió y se aseguró que se informará con transparencia quiénes fueron dados de baja.

“Yo di la instrucción en cuanto sucedió el tema del “Monster”, ese mismo día di la instrucción de que se revisara que toda la corporación estuviera con su examen aprobado, y a partir de ahí se está revisando”, dijo el mandatario.

“Son muchos menos” aseguró el alcalde refiriéndose al numero de elementos despedidos.