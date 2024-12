Ciudad Juárez.- Migrantes que se encuentran en distintos albergues de esta frontera han manifestado haber escuchado una versión en la que se asegura que el miércoles 18 de diciembre, por ser el Día Internacional del Migrante, las autoridades de Estados Unidos (EU) abrirán las puertas para recibirlos de forma extraordinaria.

Ante la preocupación de que se terminen las posibilidades de ingresar a través de la aplicación CBP One, algunas personas han considerado la opción de abandonar los lugares de acogida en donde actualmente se encuentran para ir mañana al río Bravo.

Edwin, un padre de familia de 30 años, que salió desde hace seis meses de El Salvador, compartió que él escuchó comentarios de varias personas que se encuentran alojadas en el mismo sitio que él, y pese a que aún no sabe si alguien ha decidido acudir, él ha considerado la opción, si eso le asegura llegar a su meta.

“Unos dicen que sí, otros dicen que no, yo lo escuché hace como cuatro días, por aquí lo escuché. Algunos por los niños no creo (que se muevan). Llevo seis meses en el albergue, siempre he estado por la cita, creo que es lo mejor para entrar legalmente, pienso yo. A mi familia le preocupa que yo esté bien, la idea es salir adelante”, compartió.