Ciudad Juárez.- Fueron ultimados tres escoltas municipales la noche de este lunes en un intento de “levantón”.

El hecho ocurrió en la calle Paseo de Aragón, entre Paseo de Borja y Día de la Cabaña, entre los fraccionamientos Paseo de Aragon y Villa Residencial.

Uno de los agentes quedó al interior de una tienda Oxxo, otros dos en la entrada del fraccionamiento.

También se mencionó que hay una persona lesionada en el atentado.

Se mencionó que más de 20 elementos balísticos fueron localizados en la zona fuertemente resguardada por agentes de la Policía Municipal (SSPM) Estatal (SSPE) y Guardia nacional.