Ciudad Juárez.- Un hombre falleció tras ser atropellado en la avenida de Las Torres durante la noche del viernes.

El hecho ocurrió en el cruce con la calle Ramón Rayón, frente a la maquiladora Harman.

De manera extraoficial se informó que el hombre cruzó de manera imprudente y fue impactado por una camioneta Dodge Ram de doble cabina.

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial iniciaron con el peritaje.

Se trata de la segunda fatalidad del viernes, ya que un adulto mayor falleció y otra mujer resultó lesionada tras ser arrollados en la calle Puerto Alicante de la colonia Carlos Castillo Peraza.