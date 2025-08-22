Ciudad Juárez.- Los tres semáforos del cruce en la avenida Tecnológico y calle Cordillera de los Andes se encuentran apagados, por lo que el tráfico se ha tornado lento en la zona.

Elementos del área de control de tráfico de la Coordinación General de Seguridad Vial se encuentran desplegados sobre la avenida Tecnológico durante la hora pico de tráfico para dirigir a los conductores.

En la intersección con la calle Cordillera de los Andes y Loma Azul, agentes de Seguridad Vial se encuentran dando indicaciones a los conductores debido a que los tres semáforos se encuentran apagados.

Por lo que se exhorta a la población que transita por dicha vía a que atienda las indicaciones de los elementos, tanto para continuar de frente en sentido norte a sur, o bien, de sur a norte y al usar los retornos de la zona.