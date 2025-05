Fallan dependencias municipales en metas 2025 por falta de presupuesto

Ciudad Juarez.– La Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal dio a conocer su informe correspondiente al primer trimestre del año 2025, en el cual se destacó que el 87.5 por ciento de las direcciones municipales evaluadas obtuvieron una calificación aprobatoria en el cumplimiento de sus metas y objetivos establecidos, mientras que otras no lograron avanzar por falta de presupuesto.

Emilio Flores, director de la dependencia, emitió el informe durante una reunión de la comisión de Planeación, encabezada por al regidora Gloria Mirazo, en ella se informó que en su mayoría las dependencias han avanzado en sus metas planificadas para esta administración.

No obstante, el funcionario también señaló que algunas áreas, como Bienestar Animal, Obras Públicas y Educación, no lograron alcanzar los niveles esperados, ya que según se informó, estas presentan un bajo avance en sus metas debido a que aún no han recibido el presupuesto asignado para operar plenamente.

Ante esta situación, la Dirección de Planeación brindará asesoría y acompañamiento a estas áreas con el objetivo de que puedan mejorar su desempeño y cumplir con los indicadores establecidos en el plan de trabajo anual.

Este seguimiento continuará de manera periódica a fin de garantizar que las dependencias municipales avancen eficiententemente.