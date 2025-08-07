Ciudad Juárez.- Una camioneta tipo pickup recibió severos daños a causa de un incendio ocurrido la tarde de este jueves.

El siniestro fue reportado en el cruce de las calles Oro y Francisco Sarabia de la colonia Juárez.

Los afectados informaron que circulaban sobre la calle Oro en el sentido de norte a sur cuando de pronto se apagó el estéreo y comenzaron a sentir una falla en la Toyota Tacoma en color negro.

Al detenerse, observaron el humo y posteriormente las llamas que comenzaban a salir del cofre.

Miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos sofocaron las llamas; determinaron que el incendio ocurrió debido a un corto circuito.