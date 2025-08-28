Ciudad Juarez.- Este jueves, durante la reunión de la comisión de Participación Ciudadana, se llevó a cabo un ejercicio de análisis sobre las áreas de oportunidad relacionadas a la implementación de la ley de Participación Ciudadana, entre las que se destacó la necesidad de que haya más apertura en las sesiones de Cabildo en cuanto a participaciones de los asistentes.

La comisión encabezada por el regidor coordinador Alejandro Jiménez contó con la presencia del secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, quien escuchó diversas opiniones ciudadanas respecto a la logística e implementación del reglamento de participación ciudadana, principalmente fueron:

1. Sesiones de Cabildo con restricción de entrada.

2. Cancelación de reuniones de comisión.

3. Negación para la participación ciudadana.

4. Ausentismo de regidores en comisiones.

En respuesta a dichas denuncias, el secretario del Ayuntamiento externó que aunque se ha avanzado mucho en el tema de participación ciudadana, aún falta mucho por avanzar, pero se continúa con la intención de dar apertura. Explicó que existen ocasiones en las que se niega la entrada a los asistentes por cuestiones de seguridad y aforo del espacio, sin embargo, negó que existan intenciones de privar de la participación.

El secretario aprovechó para ofrecer disculpas a las ciudadanas que durante la reunión externaron su inconformidad por previos conflictos.

En la reunión como parte de la voz ciudadana participaron las ciudadanas Claudia Arreola, Laura Antillón y Teresa Vázquez.