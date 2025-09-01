Expo MRO 2025 espera crecimiento del 15% en expositores

Ciudad Juárez. – La décimo cuarta edición de la Expo MRO prevista del 15 al 17 de octubre, espera un crecimiento para este año de más del 15 por ciento en expositores, adelantó su organizador e impulsor, Héctor Núñez, presidente de Desarrollo Económico del Norte (Denac).

De acuerdo con el empresario, este incremento de interesados ha permitido el crecimiento de la Expo cada año, es por ello el interés de que más industria se involucre en este tipo de eventos, ya que esta exposición, a diferencia de otras, se enfoca mucho en concentrar el mayor número de visitantes calificados.

“Nuestra meta es de 5 mil 500 este año, el anterior tuvimos 5 mil 200 visitantes, los cuales son certificadas por notario, entonces eso es nuestro objetivo número uno, que la gente que estén en la Expo como expositores realmente tengan flujo de posibles compradores, esa también es nuestra labor como organizadores, buscamos que se eduquen los expositores para que ellos los puedan captar a los visitantes y potenciales compradores”, explicó.

La derrama esperada se estima considerando las ventas que se pueden desarrollar los siguientes 12 meses como resultado de la asistencia a la Expo y se calculan en alrededor de 150 millones de dólares.

De acuerdo a datos de la organización, la Expo MRO, está conformada en cuanto a sus exposiciones por un 85 por ciento de empresas nacionales, que están buscando mercado en el ámbito industrial que puede ser un poco complejo y la Expo se convierte en parte de su estrategia de ventas.

La sede de este evento será el Centro de Convenciones Injectronic, con alrededor de 10 mil metros cuadrados de exposición en dos pisos y el tipo de industria que encontrarán, es la que da soporte y servicios a la maquiladora, es decir que habrá una importante variedad de giros, desde transporte, automatización, manejo de materiales, entrenamiento, automatización maquinado, maquinarias, entre otras.