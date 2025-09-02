Ciudad Juárez.– Con el objetivo de vincular a personas buscadoras de empleo con empresas que ofrecen vacantes, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) llevará a cabo la Expo Empléate 2025 el próximo miércoles 24 de septiembre.

Óscar Ibáñez Hernández, rector de la universidad, informó que el evento es abierto al público en general y que, en ocasiones anteriores, ha reunido alrededor de 5 mil personas, por lo que se estima una afluencia similar en esta edición.

Mariel Martínez, del grupo Participa Juárez “Desafío”, señaló que la iniciativa busca fomentar el empleo digno y la capacitación de las personas, para que puedan vincularse con las empresas y la industria de la ciudad.

“Hay empresas que tienen espacios inclusivos o con horarios particulares. Desafío ha tenido un impacto importante en la comunidad, ofreciendo capacitación y becas, y esta vinculación nos permite colaborar con ellos para brindar oportunidades de empleo y desarrollo”, destacó Ibáñez Hernández.

El rector agregó que actualmente 24 empresas están inscritas, las cuales ofertarán alrededor de mil vacantes, e invitó a otras compañías interesadas a comunicarse con el área de vinculación de la UTCJ al teléfono 656 385 7272.

Entre las vacantes disponibles se encuentran opciones en áreas de especialización, servicios, seguros y transporte. Algunas de las empresas que han confirmado su participación son Foxconn, Data Marc y Almacenes Distribuidores de la Frontera.

La cita es el miércoles 24 de septiembre, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, en el domo y gimnasio de la UTCJ, ubicado entre la Avenida Universidad Tecnológica y Las Torres.

Desde la organización se recomendó a quienes deseen participar presentarse con solicitud de empleo o currículum elaborado y una identificación oficial.