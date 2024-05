Ciudad Juárez.– Dentro de la octava edición del evento Jane’s Walk, este fin de semana se llevarán a cabo dos eventos en Ciudad Juárez que le permitirán al público explorar y reconocer espacios comunitarios.

Jane Butzner Jacobs fue una activista y urbanista canadiense, nació el 4 de mayo de 1916 y falleció en 2006. Luego de su muerte, voluntarios crearon el evento anual Jane’s Walk con acciones inspiradas en su trabajo comunitario, que promovía el desarrollo de ciudades para las personas.

Una de sus obras más importantes es "The Death and Life of Great American Cities" publicada en 1961, donde aportó ideas innovadoras y todavía vigentes sobre cómo funcionan las ciudades, cómo evolucionan y cómo fracasan. La autora defendía los usos mixtos, el espacio público y la diversidad dentro de las ciudades.

En esta frontera el evento se ha desarrollado desde 2016, por lo que los organizadores presentaron una agenda de cinco recorridos, tres de los cuales ya transcurrieron, mientras que este fin de semana se llevarán a cabo los últimos dos.

El sábado 18 de mayo a las 10:00 de la mañana se realizará el recorrido “La participación es femenina: vecinas unidas por un mejor vecindario”, con punto de reunión en el Mural en la colonia Sor Juana Inés de la Cruz, como referencia la primaria José de la Paz Rodríguez.

Denisse Ortega Leal, integrante del colectivo De.siertos Andantes, presentará la caminata de 2.5 kilómetros que recorrerá tres colonias del suroriente: Profesora María Martínez, Frida Kahlo y Carlos Castillo Peraza.

“La caminata busca hacer el recuento de todo lo que han logrado las vecinas a través del modelo de participación ciudadana del Presupuesto Participativo; ellos han logrado muchísimas mejoras en su comunidad. El común denominador es que son vecinas, mujeres, que han iniciado, promovido, organizado y logrado que se lleven a cabo proyectos”, explicó Denisse sobre los retos que ellas han enfrentado desde el ser mujeres y amas de casa, buscando el beneficio de su comunidad.

El domingo 19 de mayo a las 9:00 de la mañana será la última caminada del Jane’s Walk 2024, que llevará por nombre “Caminar es natural: descubriendo la fauna y flora local”. La cita será en el estacionamiento que comparten espacio interactivo La Rodadora y el Parque Central.

Miguel Pérez González, del departamento de experiencias educativas de La Rodadora, explicó que el proyecto busca reconectar a la población con el entorno natural, recorriendo a especialistas del Programa de Aves Urbanas (PAU) de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y biólogos de la ciudad.

“Podremos hablar de movilidad urbana, de gentrificación (...) tanto La Rodadora como el Parque Central tienen mucha biodiversidad, tendremos expertos hablando de la materia, como avistamiento de aves, temas de ciencia, para dialogar en el trayecto y conocer más los espacios”, comentó.

Ambas actividades son aptas para toda la familia, por lo que puede ser un plan de activación para el fin de semana; y al ser al aire libre se recomienda que la población participante tome en cuenta aspectos como usar ropa cómoda y de colores claros, protegerse con manga larga, protector solar, gorra y lentes de sol.