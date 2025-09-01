Expedirán 50 permisos para venta de articulos patrios

Ciudad Juarez.- Con motivo del mes patrio y las ventas que con él inician, la direccion de Regulación Comercial dio a conocer que ya se inició con la emisión de permisos para los vendedores que quieran exhibir su mercancía en los cruceros de la localidad.

Oscar Guevara, director de la dependencia, dijo que para esta temporada se tienen contemplados alrededor de 50 permisos, por lo que se invita a los vendedores acudir a las oficinas de la dirección para llevar la documentación requerida y el pago de mil 923 pesos.

El funcionario mencionó que entre los artículos patrios que podrán vender están las banderas, sombreros, ropa típica, trompetas y pulseras, entre otros.

“Todos los vendedores deberán de contar con su permiso expedido por la Dirección, ya que se iniciará operativo para mantener el orden de los comerciantes instalados”, añadió.

El permiso tendrá vigencia desde este 1 de septiembre hasta el próximo 16, y podrán colocarse en cruceros de alta afluencia o puntos estratégicos de venta.

Para tramitar el permiso solamente es necesario acudir con la identificación oficial del vendedor y el punto donde será colocado el puesto.