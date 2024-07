Expansiones de maquilas taiwanesas traerían 5 mil empleos: Index

Ciudad Juárez.- Sería la expansión de empresas taiwanesas como Pegatron, Wiwynn e Inventec, (recién inaugurada) entre otras las que traerían alrededor de 5 mil empleos a la ciudad para el cierre del 2024, así lo adelantó Sergio Colín, presidente de la Asociación de Maquiladoras Index Juárez.

“Serían alrededor de unos 5 mil empleos para antes del cierre del 2024”, informó el presidente de Index, quien admitió que estas cifras ayudarían a la pérdida de empleos que ha habido en la primera mitad del año.

Adicionalmente sería la llegada de Shelters (que son un conjunto de procesos principalmente administrativos que se ofrece a las empresas extranjeras para establecerse en un área o país con diferente cultura, lengua y prácticas de negocio), lo que impulsaría el empleo en esta frontera.

“Son American Industries, Tecma mayormente aquí en la ciudad que ellos cobijan a compañías que no vienen… en pocas palabras les rentan todos los servicios y espacios para venirse a instalar y poner su operación aquí, aunque todavía no me confirman, iba tener reunión con uno de los dueños de los Shelters, entonces no pude platicar con él, pero en las próximas semanas lo voy a estar viendo”, comentó el líder industrial.