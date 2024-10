Ciudad Juárez.- El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez iniciará en cuestión de semanas la elaboración de un padrón oficial para registrar a los rescatistas independientes y asociaciones protectoras de animales en la ciudad. Esta iniciativa, liderada por la regidora Fernanda Ávalos Medina, del partido Verde Ecologista, busca organizar e identificar los problemas comunes que enfrentan estos grupos al rescatar y cuidar animales domésticos.

La coordinadora de la comisión de Ecología y Protección Civil explicó que es primordial conocer a las asociaciones y los rescatistas independientes, la ubicación de sus instalaciones, así como la cantidad de animales domésticos que se ven beneficiados por medio de estos servicios, por ello promovió ante dicha comisión la necesidad de que el gobierno local cuente con un directorio de asociaciones que le permita conocer más a profundidad cuál es el padrón en la localidad.

Actualmente, el Municipio de Juárez no cuenta con un dato oficial sobre cuántas asociaciones de este tipo trabajan en pro de la comunidad, aún así, durante los últimos meses se logró la coordinación con algunas de ellas con quienes de la mano ejecutaron programas como la esterilización masiva de mascotas.

Sobre ello, fue la directora Alma Arredondo, directora de Bienestar Animal y quien durante la pasada administración como regidora del Ayuntamiento trabajó en coordinación con estas asociaciones, quien comentó que se tiene estimado que en Juárez hay alrededor de 25 rescatistas que de manera voluntaria y personal trabajan en el rescate de animales en situación de calle o de violencia.

“El punto es cómo se van a definir ellos, porque muchos no se dicen rescatistas o que tienen un refugio, pero sí tienen una cierta cantidad de animales en su casa y ya podrían entrar dentro de un refugio, esto no sé cómo se manejará la regidora con ellos, pero podrían ser alrededor de 25, pero muchos se dicen rescatistas, pero no tienen un refugio”, puntualizó.

Alma Arredondo, directora de Bienestar Animal | Cortesía

De acuerdo con información de la red, las asociaciones protectoras de animales son organizaciones sin fines de lucro que trabajan en colaboración con la comunidad para mejorar la calidad de vida de los animales en situación de abandono, maltrato o necesidad. Principalmente su funcionamiento se basa en la colaboración de voluntarios, donaciones y recursos propios para brindar atención y cuidado a los animales que tienen a su cuidado.

Una de este tipo de organismos es la Asociación Protectora de Animales de la Calle A.C., encabezada por Ana Félix, rescatista y protectora de animales desde hace ya cinco años, quien aunque ve como buena la propuesta presentada por la regidora, considera que es irrelevante para el quehacer diario.

“Mi opinión en relación a esta propuesta que quieren subir al Cabildo, es que es algo irrelevante, no creo que sea necesario un padrón como tal, más sí puede hacer un directorio oficial de cuántas rescatistas, cuántos albergues y refugios hay en la ciudad, así como cuántas casas hogares con animales hay en la ciudad", explicó.

"Realmente este padrón ellos prometen y dicen que quieren crear esa base de datos para crear un vinculo que les permita conocer los problemas a los que nos enfrentamos día a día… no hablan de aportar, que digan, APAC consume 4 toneladas de croquetas, les vamos a donar 2 toneladas, no, porque ellos tienen sus propias dependencias. Ellos tienen que empezar por lo que tienen en casa”, expresó

Cortesía

Narró que al conocer la propuesta, inclusive algunos grupos rescatistas tomaron como negativa la opción, pues sintieron temor de ser hasta cierto punto cuestionados sobre su labor.

“No nos están obligando, aclaro, es quien quiera. No es nada que nos pueda alarmar, porque un padrón no nos obliga absolutamente a nada, solamente es conocer quiénes somos, dónde estamos, pero sin ninguna intención de irnos a molestar, porque al principio si causó algo de preocupación en algunos rescatistas”, dijo.

La rescatista dijo que desde hace tres años se ha logrado coordinar esfuerzos entre la autoridad local y las diversas organizaciones, por lo que reiteró que aunque pueda ser irrelevante la creación del padrón, sí se buscará seguir trabajando de manera conjunta con la municipalidad.

Objetivos del padrón oficial:

Conocer y registrar a las asociaciones y rescatistas independientes, su ubicación y el número de animales que atienden.

Facilitar gestiones ante las autoridades gubernamentales.

Colaborar y acercar al Municipio con los activistas que cuidan a los animales en situación de calle.

Crear una base de datos oficial de estas organizaciones en la localidad.

Beneficios para rescatistas y asociaciones: