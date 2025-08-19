Ciudad Juárez.- Luego de que los resultados de un estudio a nivel nacional arrojaron que Juárez es, en el estado de Chihuahua, la ciudad donde se encontraron los más altos niveles de contaminación, sobre todo por partículas, es que se tomó la decisión de exigir que los automóviles cuenten con el engomado ecológico.

Fernando Ávila, director de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Juárez, mencionó que a pesar de que hay algunas normas que exigen a las gasolineras, sistemas de recuperación de vapores, aqui debido a lo viejo del parque vehicular aún no se cuenta con el sistema para aminorar esta contaminación.

Eso lo dio a conocer hoy César Díaz, director de Ecología del municipio, para explicar la medida que exige desde ayer la portación del engomado ecológico en los vehículos que circulen en la ciudad.

Se reconoció que estas acciones también son parte de una preocupación regional (de la cuenca atmosférica que abarca a Chihuahua, Texas y Nuevo México) en el tema del cuidado del aire.

Esta información se da en el marco del anuncio de una colaboración que acordó el comercio organizado con el Municipio para llevar a una empresa de verificación vehicular hasta la Cámara este próximo sábado.

"Vamos a tener una una máquina verificadora por parte de una empresa este sábado va a estar aquí a partir de las 9:00 de la mañana y nosotros por la colaboración y en apoyo también vamos a hacerles extensiva una aportación de 50 cortesías aquí (para los automovilistas que lleguen primero) a la Cámara, las cuales se van a tener que canjear en centro 1, se lo vamos a entregar aquí a Canaco", detalló el funcionario.

El director de Ecología recordó que el costo oficial del engomado es de 339.43 pesos.