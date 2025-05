Exigen un alto a la violencia contra mujeres trans en Juárez

Ciudad Juárez.– Un transfeminicidio cometido en Ciudad Juárez este fin de semana ha despertado acciones entre la comunidad LGBT+ y activistas para exigir un alto a la violencia en contra las personas trans, además de un llamado para ayudar a identificar a la víctima.

Los primeros datos reportados sobre el caso indican que la agresión ocurrió la madrugada del sábado 10 de mayo. La víctima fue abandonada con vida entre la maleza en un baldío de la colonia La Chaveña y fue observada por peatones, quienes reportaron la situación.

Luego de ser trasladada en ambulancia a recibir atención médica, se informó su fallecimiento el domingo.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima, por lo que integrantes de la comunidad LGBT+ han compartido en redes sociales información a la que tuvieron acceso sobre sus características, con intención de localizar a sus familiares.

Los datos compartidos la describen como de "40 - 45 años, robusta, tez morena, cabello chino oscuro y largo, ceja tatuada con microbading, ojos cafés, nariz convexa y portaba tenis blancos con gris marca Nike".

“Nos solidarizamos profundamente con la comunidad trans fronteriza, que una vez más se ve golpeada por estos hechos inaceptables que las autoridades no logran detener, y a los que claramente no prestan la atención que merecen”, comunicó el colectivo Transcribiendo Historias CJZ.

“Una violencia macabra es lo que experimentamos todos los juarenses, cuando nos levantamos a trabajar, no le importamos a nadie. No nos van a amedrentar por estas violencias, las personas trans tenemos libertad de andar por las calles sin que se nos discrimine ¡Déjenos en paz! No somos un recurso, no somos un objeto, las personas trans existimos y resistimos ¡Justicia para la compañera!”, expresó una de las participantes de la manifestación al exterior de la FEM.