Exigen que caso de Karina se investigue con enfoque de género

Ciudad Juárez. – Red Mesa de Mujeres exigió a las autoridades que se establezca una línea de investigación con perspectiva de género en el caso del asesinato de Karina Domínguez, quien fue hallada sin vida esta mañana.

Yadira Cortés, representante de este organismo, considera que en ningún caso en que una mujer sea asesinada o desaparecida, debe de hacerse a un lado este enfoque, ya que es fundamental para esclarecer los hechos.

La representante también externó que miembros de la Red están indignados por la manera en que Karina fue localizada, ya que acciones de este tipo coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad.

"Cómo es posible que una persona decida quitarle la vida a una mujer. No solo eso, sino hacer todo el proceso de excavar, colocar el cuerpo, volver a colocar tierra, y no solo tierra, sino cosas para ocultar el cuerpo sin que nadie haga nada o sin que sienta justo que va a tener una carga significativa, porque si lo hace es porque se permea en el ambiente (...) cómo que puedes hacer lo que te dé la gana y no te va a pasar nada", comentó la activista a modo de reflexión.