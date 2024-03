Ciudad Juárez.- El precandidato a la alcaldía por Fuerza y Corazón por México y exrecaudador de Rentas, Rogelio Loya Luna, pidió a la Fiscalía General del Estado Zona Norte que esclarezcan el robo de 700 mil pesos del que fue víctima la dependencia la semana pasada.

Comentó que le interesa que este delito sea resuelto, ya que busca no verse involucrado, confiando en que su actuar al frente de la dependencia fue honesto.

“Acabamos de tener una reunión con el fiscal y las personas que investigan el robo a la Recaudación de Rentas, ellos están investigando, ya citaron a algunas personas, están revisando los videos de las cámaras de seguridad, yo vengo porque me interesa que esto se aclare, que se sepa quién mandó a que se robaran este dinero", explicó Loya Luna.

Refirió que debido a los tiempos políticos en los que se encuentran no descartan que esto se trate de un plan para poder ensuciar su nombre.

"Un servidor en mi historial en la política nunca me he robado ni un solo cinco y claro que voy a aclarar cuando se me quiera ensuciar en estas situaciones", puntualizó el precandidato.