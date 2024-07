Exhorta Profeco a consumidores a evitar compras en redes sociales

Ciudad Juárez.– La Oficina de la Defensa del Consumidor (Odeco) de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Juárez exhortó a la ciudadanía a consumir siempre en lugares establecidos en lugar de hacerlo en redes sociales, ya que ante una reclamación, cualquier autoridad requerirá un domicilio para dar seguimiento a la denuncia o conciliación, algo que en ese medio regularmente no existe.

Sergio Tejada, jefe de la oficina de Profeco en Juárez, comentó que lo primero que se necesita para una queja, de acuerdo con la Ley de Protección al Consumidor, es un ticket o comprobante de relación comercial.

Por su parte, Julieta González, jefa de Servicios de Educación y Telecomunicaciones en Profeco, explicó que los comercios establecidos también se actualizan a través de las redes sociales y van innovando en su difusión. Por lo tanto, es muy importante que el consumidor en busca de servicios o productos tome el tiempo para investigar o revisar la página de su interés y verificar si hay un domicilio en ella.

Al igual que el jefe de la Odeco, reiteró que difícilmente podrá haber seguimiento a un procedimiento jurídico si no hay un domicilio donde se pueda notificar a un prestador de servicio.

“Profeco busca la conciliación inmediata. Si el consumidor nos trae un teléfono, les marcamos desde la Procuraduría, pero si no nos contesta o no nos brinda la información, si dice que sí y no lo cumple y luego no se acerca, difícilmente podemos sujetarlo a nuestro procedimiento”, dijo.

“Es importante que sepan que nosotros, como cualquier autoridad, les vamos a requerir el domicilio para oír o recibir notificaciones, para ir a emplazarlo y traerlo, o visitarlo para que acuda a nuestras audiencias. Aquellos que ponen una denuncia, si no tenemos un domicilio, entonces ¿dónde actuamos?”, agregó la funcionaria de Profeco.

Recordó que lo que procuraduría busca privilegiar es la conciliación inmediata y para llegar a un acuerdo se requiere que estén presentes las dos partes. Si no están presentes, no se va a lograr el objetivo, que es conciliar y lograr un acuerdo.