Exhorta Licencias a no pagar para obtener una cita

Ciudad Juárez.- Luego de detectar prácticas y supuestos servicios que se ofertan en redes sociales para agilizar trámites o supuestamente ayudar a la ciudadanía a obtener ‘citas rápidas’ en la oficina de Licencias, las autoridades estatales exhortaron a la población a no dejarse engañar y no pagar por un procedimiento gratuito, como el de obtener una cita.

Itzel Castillo, coordinadora estatal de Licencias, informó que se han percatado de personas que cobran a usuarios por agendarles una cita de un día para otro, cuando el servicio se encuentra en esas condiciones para la ciudadanía en general.

“Solo buscan aprovecharse de los ciudadanos, porque les dicen ‘págame 500 pesos y te doy una cita el día de mañana’, y sí les dan la cita el día de mañana, porque las tenemos. No hay necesidad de pagar, las citas son totalmente gratis para primera vez, y para renovación no necesitan cita, solo acudan con sus documentos”, detalló la coordinadora.

La ciudadanía puede acceder a la página web: citassspe.chihuahua.gob.mx/info para obtener una cita programada para tramitar cualquier tipo de licencias por primera vez. En una consulta realizada por Netnoticias en el portal del Estado se pudo constatar que hay citas disponibles para el jueves y todos los días de la próxima semana.

Las personas interesadas en realizar el trámite de su licencia de conducir deben presentar los siguientes documentos:

- Comprobante de domicilio.

- INE vigente.

- Acta de nacimiento.

- Licencia anterior (en caso de renovación).

Los costos de licencias para chofer particular durante el 2025 tienen un costo de 550 pesos con vigencia de un año; mil 401 pesos para vigencia de tres años; y con un costo de mil 881 pesos para chofer particular cuya licencia tenga vigencia de seis años.