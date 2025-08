Obligado revisar exámenes de confianza: alcalde por ex agente investigado

Ciudad Juárez.– Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar resaltó la necesidad de revisar de manera obligatoria los exámenes de confianza aplicados a los aspirantes a la Policía Municipal, luego de que se reveló que un exagente participó en la masacre de los LeBarón.

“Es de sentido común que se tiene que revisar. Nosotros no debemos tener elementos que no pasen sus exámenes de confianza, y al haberlo él pasado, insisto, de alguna manera cumplimos con lo que se solicita. Es obligado revisar qué pasó”, declaró el alcalde.

Pérez Cuéllar subrayó en varias ocasiones que el exagente desempeñaba un cargo de bajo rango, casi administrativo, ya que su función era vigilar el edificio del distrito sur.

“Es una persona que estaba en la Policía Municipal, pero su encargo era cuidar el edificio sur. No era mando. Tenía aprobados sus exámenes de confianza y estos no los aplica el municipio. No había dato que nos alertara que fuera un peligro”, expresó.