Ciudad Juárez.- El ataque armado ocurrido la tarde del lunes cobró la vida de un hombre que fue identificado de forma extraoficial como un antiguo agente del Ministerio Público; su hijo quedó lesionado.

La víctima mortal fue identificada como César Gaspar C. C., de aproximadamente 50 años de edad, quien se encontraba acompañado de su hijo, del cual no se ha proporcionado información sobre su identidad, sin embargo se mencionó que tendría entre 25 y 30 años.

De acuerdo con testigos, en el lugar de los hechos las víctimas se encontraban en el estacionamiento de la plaza comercial abordo de un vehículo Nissan Versa de color rojo, cuando fueron sorprendidos por sujetos desconocidos quienes realizaron múltiples detonaciones en su contra.

Al intentar evadir los disparos, chocaron contra un vehículo compacto de color gris y rodearon la fila del estacionamiento, quedando a un costado del restaurante Carl's Jr., para luego ingresar al establecimiento para resguardarse de las balas.

Los sujetos armados ingresaron al restaurante de comida rápida en donde continuaron la agresión y mataron al exagente del Ministerio Público.

En la zona se realizó una amplia movilización de unidades de la Policía del Estado y la Policía Municipal, quienes acordonaron la escena.

Paramédicos a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana (CRM) arribaron al lugar e ingresaron al restaurante para brindar primeros auxilios al joven; mientras que, se determinó que el hombre de 50 años ya no contaba con signos vitales.

Varias unidades de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) se desplegaron en el lugar, a donde también arribaron agentes con uniformes de detective.

Elementos del Ejército Mexicano (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN) montaron un perímetro de resguardo durante los trabajos de investigación.

Se espera que concluyan las acciones periciales, posteriormente el Servicio Médico Forense (Semefo) trasladará el cuerpo de la víctima a sus instalaciones.