Ciudad Juárez.- Tener un terreno donde comenzar un hogar es un sueño por el que muchas personas luchan cada día. Sin embargo, en muchos casos, caen en manos de “líderes” que realizan ventas fraudulentas.

Oralia H., vecina del fraccionamiento Villas del Sur, relató a Netnoticias cómo estuvo a punto de ser víctima de fraude por una líder que vendía predios que ya tenían legítimos dueños.

El lunes 21 de octubre, cientos de vecinos de esa colonia fueron desalojados de las casas que habitaban, en cumplimiento de una orden de desalojo. Algunos de ellos estaban en sus trabajos cuando ocurrió y no pudieron recuperar sus pertenencias.

La maquinaria pesada derribó las casas, la mayoría construidas de madera y otras de bloques. El resultado fue el mismo: la pérdida del patrimonio por el cual habían trabajado arduamente.

Por la tarde, mientras el sol se ocultaba y el día agonizaba, las caras de aquellos que quedaron sin hogar reflejaban desconcierto, desesperanza, profunda tristeza y enojo.

De la mañana a la noche, esas personas se encontraron sin un techo, tratando de salvar lo poco que quedaba de sus pertenencias, con cierta resignación y el dolor de haber reunido 60 mil pesos para "comprar legalmente" su terreno.

Oralia reveló que Guillermina Suárez, líder de la colonia, fue quien ofreció los terrenos del fraccionamiento, imponiendo un precio a los sueños de obtener una vivienda.

No obstante, los terrenos ya tenían propietarios legales y cierto grado de urbanización, ya que algunas áreas contaban con pavimento, cordón de concreto, drenaje e instalaciones para energía eléctrica.

La promesa de Guillermina era “unir” a los vecinos para impedir que cualquier autoridad, pública o privada, realizara desalojos. Les aseguró que, mediante esa unificación, lograrían regularizar la pertenencia legal y obtener títulos de propiedad, dado que ya vivían en los terrenos y los habían pagado.

“Buenas tardes vecinos. Por ahí me llegaron unos audios donde dicen que saquen sus cosas y esto y lo otro. No pueden salirse nada más porque les están diciendo que se salgan y que porque hay una orden de desalojo de 100 personas; mientras ese desalojo no venga de acuerdo a que nos tienen que desalojar, no se salgan vecinos. Es que la unión hace la fuerza y ya les dijimos: vamos a estar y le vamos a dar hasta donde tope porque para eso tienen que estar los tres gobiernos de acuerdo a que desalojen a una familia vulnerable. Ahora yo les pido de favor, estense en sus terrenos, entre más presión tenga la inmobiliaria, menos nos va a sacar, pero si ustedes tienen miedo o temor, si ustedes con más ganas que pagaron el dinero que les cobraron, que 20 mil pesos por el amparo, menos se deben de salir porque tienen un amparo de por medio”, fue una parte del audio de tres minutos que Guillermina Suárez mandó en grupos de WhatsApp a vecinos de Villas del Sur.

La líder incluso convocó a una reunión para apuntar a los colonos en una lista, con el fin de defender las propiedades y evitar más desalojos. Esto, pese a que ya había ocurrido uno el 6 de agosto en otras secciones de la misma zona.

La vecina mencionó que los dueños legítimos del fraccionamiento invadido ofrecieron a los colonos un crédito para que pudieran comprar una casa, con facilidades de pago. Sin embargo, Guillermina instó a los vecinos a no aceptar estas ofertas, sugiriendo en su lugar pagar costosas asesorías legales y un amparo, que finalmente no impidió el desalojo.

“Los legítimos dueños pusieron una fecha para el 5 de enero (de 2023) para hacer una negociación. Sin embargo, como la gente sigue a la líder Guillermina, ella no les permitió negociar, por lo que no se llegó a ningún acuerdo. La gente estuvo pagando abogados, asesorías y amparos, y les pidieron mucho dinero. El día del desalojo hicieron otra negociación para ver si vendían los terrenos, pero la gente no quiso; querían todo regalado”, explicó.

Agregó que, incluso, Suárez mencionó que una persona, de la cual no se reveló su identidad, ya había comprado todos los terrenos en cuestión. A quienes no aceptaran la negociación, se les entregarían sus terrenos sin costo extra.

Ante esta situación, Karla Vergara, titular del Registro Público de la Propiedad en Ciudad Juárez, recomendó a la ciudadanía acudir a las oficinas en Pueblito Mexicano antes de realizar cualquier pago por un terreno o propiedad.

Con asesoría gratuita, se explica al ciudadano quién es el dueño legítimo de la propiedad, brindándoles certeza jurídica sobre si la persona que intenta vender tiene la facultad para llevar a cabo dicha transacción.

Vergara también informó que en la oficina se ofrece asesoría jurídica gratuita de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del Registro Público de la Propiedad.

Agregó que, de manera recurrente, reciben personas que desean realizar trámites de compra-venta o que buscan orientación jurídica.

Respecto a la cantidad de personas que, al recibir atención, descubren que la propiedad tiene otro dueño distinto a quien intenta venderla, no hay un porcentaje exacto, pero señaló que es algo común.

“Es muy común que las personas sean estafadas o defraudadas con supuestas propiedades en venta, o que no se les explique detalladamente el procedimiento que deben seguir para obtener legalmente dichos inmuebles. Es habitual que se vendan propiedades sin tener facultad para hacerlo. Todos los días recibimos gente que, lamentablemente, ya ha pagado por la propiedad. Por eso siempre recomendamos que antes de dar el dinero, vengan y se asesoren. Desafortunadamente, casi todas las personas que se acercan ya han entregado anticipos y no queda más que proceder con denuncias penales, pero la pérdida del dinero ya está hecha”, explicó Vergara.

Otra opción para evitar caer en fraudes es adquirir un terreno a través de un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ya que los trámites necesarios para este beneficio previenen compras fraudulentas.

Para Oralia, fue triste ver cómo sus vecinos, a quienes conocía desde hacía dos años, quedaron sin nada. Sin embargo, ella ignoró las recomendaciones de la líder y aceptó una de las ofertas, quedándose tranquila al saber que pronto tendrá su casa, adquirida legalmente, sin haber entregado el fruto de su trabajo a ningún embaucador.