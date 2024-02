Evidente intencionalidad política del municipio con tema de transporte: Ibáñez

Ciudad Juárez.– Tras cuestionar al representante de la gobernadora en Juárez, Oscar Ibáñez Hernández, sobre el plazo que asignó el gobierno municipal para solicitar la administración del transporte público, declaró que “es evidente la intencionalidad política del municipio”.

El funcionario mencionó que “el alcalde, yo creo que está seleccionando sus temas de campaña, él sabe perfectamente las necesidades que hay en la ciudad, de vialidades, de transporte, de tráfico y pues no las está atendiendo, no sé si se está inventando un tema lateral, para que no le echen la culpa a él”.

Indicó que “los juarenses sabemos que tenemos un servicio de transporte muy deficiente, muy malo, ya desde hace muchos años”, sin embargo, dijo que es muy clara la intención de la gobernadora de resolver el problema y está invirtiendo en las obras inconclusas del anterior gobierno estatal.

Comentó que no entrarán a una disputa meramente política, por un tema que en realidad es una labor de coordinación, pues dijo que el Municipio tiene mucho que hacer, “y si el alcalde se pone a trabajar en eso, no le quedará tiempo de hacer estas propuestas raras”.