Ciudad Juárez. – Un fin de semana lleno de eventos en Juárez, como el cierre del Festival Juangabrielísimo, una feria artesanal y los juegos de beisbol, dejaron además de hoteles llenos una derrama de entre 50 y 60 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Para Iván Pérez, presidente del organismo empresarial, con este fin de semana lleno de eventos de arte, cultura y deporte en esta frontera, además del fin de semana largo de los vecinos de El Paso Texas queda clara la necesidad de los fronterizos para tener espacios de esparcimiento y habla de que Juárez necesita y está preparado para poder tener eventos simultáneos.

“Juangabrielísimo alberga y conglomera a muchísimas personas creo que de todo el mundo, en su momento yo le sugería a los organizadores que para próximos años busquen también este evento ya hacerlo de talla mundial, viéndolos a lo mejor anunciados en una Línea Ibérica, como en un Air France, ver un anuncio de Juan Gabrielísimo para que las personas de otras partes del mundo, de toda Europa también vean y se enteren, porque al final Juan Gabriel cruzó fronteras”, mencionó.

De acuerdo con el presidente de Canaco, el comercio en Juárez ya trabaja, tanto con el gobierno estatal, como con el municipal en la organización de más eventos masivos de promoción turística.

Entre los planes se encuentra el organizar el evento de Juárez en la Juárez de forma mensual.

“Me voy a reunir con el vicepresidente de esa sección de Canaco de la Juárez y queremos trabajar en organizar a todos los empresarios de ahí, evidentemente hacerlo un poco más sencillo, pero que cada mes se esté cerrando la Juárez con algunos talentos de la ciudad, en fin, pero que podamos hacer ese gran evento y un evento más grande cada tres meses con el apoyo del gobierno”, expuso Pérez Ruiz.

Al hablar de la necesidad de reabrir los negocios que en esta avenida se encuentran en desuso desde hace mucho tiempo, el presidente confió que en la medida de que el tráfico se reactive con estas acciones, se podrá esperar en que los empresarios le vuelvan a invertir.