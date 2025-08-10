Ciudad Juárez.– Después de haber dejado de lado su sueño, Elizabeth Gabaldón decidió retomarlo y seguir su corazón, invirtiendo no solo su tiempo completo, sino también sus ilusiones en el proyecto "Evangeline, cafetería y repostería".

El atractivo principal de este pequeño negocio es un motocarro adaptado como cafetería ambulante, pintado de rosa pastel, decorado con flores y plantas, pero sobre todo cargado de sueños. La emprendedora ofrece lo mejor de sí para brindar a sus clientes no solo un producto, sino también un apapacho al alma.

Todos los días, el horno de su hogar comienza a trabajar desde las 4:00 de la mañana, para preparar los tradicionales roles de canela, además de versiones con fresa, zarzamora y frambuesa, acompañados de café veracruzano, reconocido por su sabor único.

Como parte de la inauguración, Eli, con el apoyo de sus padres, ha estado regalando flores en cruceros de la ciudad para dar a conocer Evangeline. El motocarro rosa puede encontrarse por las tardes en la calle Misión Diego de Alcalá y Camino Viejo a San José.