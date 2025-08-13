Evalúa Estado daños y respuesta tras lluvias del martes

Ciudad Juárez.- En continuación con el seguimiento a las familias afectadas por el temporal de lluvias, el representante de la gobernadora en Juárez, Carlos Ortiz Villegas, informó que este miércoles se realizará un recorrido por colonias para identificar las necesidades y los daños ocasionados por las precipitaciones de la noche del martes.

“Desde el día de ayer nos estuvieron dando un seguimiento; me decían que sí hay afectaciones en algunas colonias, no son tan graves como la contingencia pasada, pero sí hay algunas viviendas que se vieron afectadas, sobre todo las que están pegadas al bordo del río Bravo”, informó Ortíz Villegas.

En entrevista con medios de comunicación, Ortiz Villegas informó que hoy visitará y recorrerá la colonia Galeana, en la cual ya hay población que se encuentra recibiendo apoyos por las lluvias de junio.

“Ahorita se están haciendo los recorridos en las áreas para saber de manera puntual cuáles son las colonias en las que se encuentran las afectaciones”, explicó el representante.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, se cuenta con un corte de 21 viviendas con daños, y las revisiones continúan.