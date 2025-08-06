Ciudad Juárez.- Pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron evacuados esta noche.

Lo anterior debido a un incendio ocurrido en el cuarto de máquinas del Hospital 6, situado en el circuito Pronaf.

Personal médico realizó el llamado al servicio de emergencias 911 luego el incendio y comenzó la evacuación.

Miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos controlar la situación sin que hasta este momento se registren personas lesionadas.

