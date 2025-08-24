EU suspende visas para camioneros extranjeros

Ciudad Juárez.- El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión temporal de la emisión de nuevas visas para camioneros extranjeros, informó este fin de semana la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó en redes sociales que la decisión se tomó porque los camioneros extranjeros estarían “socavando los medios de vida de los camioneros estadunidenses”.

Por su parte, Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas en Juárez y vicepresidente de la zona norte de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), señaló que aunque la medida no afecta al gremio transportista mexicano, sí podría generar impactos en el comercio internacional entre México y Estados Unidos.

“Esta medida afecta la competitividad de EU porque el país ya enfrenta déficit de operadores; puede retrasar el traslado de productos terminados y materias primas que requiere la industria estadounidense”, explicó Sotelo.

El empresario detalló que en la región fronteriza existen cinco tipos de operadores de autotransporte:

Ciudadanos estadunidenses. Residentes legales. Personas con permiso de trabajo. Trabajadores bajo visa B1. Empleados de compañías mexicanas que realizan cruces (transfer).

Solo los operadores con permiso de trabajo y licencia estadounidense se verán afectados por la suspensión.

Sotelo consideró que la decisión fue tomada “a la ligera” y advirtió que, aunque no impacta al transporte mexicano, sí afecta a las empresas estadounidenses que dependen de estos operadores. Además, precisó que la medida no aplica para camioneros de Canadá o México.