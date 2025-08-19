EU pintará de negro el muro fronterizo para dificultar cruces ilegales: Noem

Ciudad Juárez.- Durante una visita a Santa Teresa, Nuevo México, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro, siguiendo una petición del presidente Donald Trump.

Noem explicó que el color negro incrementa la temperatura de la superficie con el sol, lo que dificulta que las personas intenten escalarlo.

“Pintaremos toda la frontera sur de negro para desalentar los cruces ilegales y asegurar que quienes deseen entrar lo hagan por la vía correcta”, declaró.

La funcionaria destacó que la medida busca reforzar la seguridad fronteriza y disuadir intentos de cruce en condiciones extremas.

Reiteró que “una nación sin fronteras no es una nación en absoluto”, subrayando la importancia de mantener la seguridad en la frontera como pilar del futuro del país.

En su recorrido, Noem también visitó Ruidoso para evaluar los daños ocasionados por las inundaciones registradas en julio.