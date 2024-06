Ciudad Juárez.- Dama de hierro inicia su presentación a las 11:40 de la noche con seguidores dispuestos a esperar lo que fuera por cantar con su artista favorita ‘Marisela’.

La intérprete de Sola con mi soledad, La pareja ideal, Tu dama de hierro, Emnanorada y herida, Comoletamente Tuya, Y voy a ser feliz, Acambio de que, A escondidas, No puedo olvidarlo y Si no te hubieras ido no perdió la oportunidad de agradecer a su público su fidelidad durante sus años de trayectoria.

La diva de la voz aterciopelada a pesar de ser estadounidense ha logrado colocar el nombre de México en importantes áreas del espectáculo, asi mismo logró ser la única cantante en colocar todos los temas de un disco en el top 10 de la revista Billboard, con su debut ‘Sin el’.

Marisela fue la encargada de abrir la cartelera de conciertos programada para la segunda semana de la Feria Juárez 2024, por lo que se espera que los fronterizos se den cita los próximos días en las presentaciones de Los Ángeles Azules mañana viernes 14 de junio, Xavi el sábado 15 y Chicos de Barrio, Los Capi, Mi Barrio Colombiano y la Sonora Skandalo el domingo 16 de junio.